Das ist der unsicherste Flughafen Deutschlands

Der City Airport ist schon wieder Letzter beim Flughafencheck der Vereinigung "Cockpit" - und das aus mehreren Gründen.

Unter anderem weil das Rollfeld für den Anflug ungünstig liegt. Ein Problem ist auch, dass die Landebahn nicht gut genug beleuchtet ist. Piloten müssen bei schlechtem Wetter, wie zum Beispiel bei Nebel und nachts, das Rollfeld erkennen, um es anfliegen zu können. Bei der Sicherheitszone am Ende der Landebahn sieht es nicht besser aus. Auf dem City Airport landen hauptsächlich die Rhein-Neckar Air und Sport- oder Privatflugzeuge.

Ist das überall so?

Die Pilotenvereinigung "Cockpit" sagt, dass das Sicherheitsniveau an deutschen Flughäfen allgemein sehr gut ist. Der sicherste Airport in Deutschland ist München, auf dem zweiten Platz landet der Flughafen Leipzig-Halle und die Bronzemedaille geht an Stuttgart.

