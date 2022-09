Abzocke durch Fake-Polizisten: Ist der Auftraggeber in der Türkei?

Eine 23-Jährige und ein 25-Jähriger haben als falsche Polizisten Leute abgezogen. Und: Sie waren nicht die Einzigen.

Die beiden sollen einer Frau aus Mannheim 80.000 Euro geklaut haben. Außerdem wird ihnen vorgeworfen, dass sie noch eine zweite Frau in Bremen um mehr als 170.000 Euro betrogen haben. Um an das Geld zu kommen, hatten sie sich am Telefon als Polizisten ausgegeben.

In U-Haft

Die beiden sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Der 25-Jährige wurde Mitte August in Mannheim festgenommen. Die 23-Jährige wurde Ende August in ihrer Wohnung in Wiesloch festgenommen.

Teil einer Crime-Bande?

Es gibt noch einen weiteren Verdächtigen. Ein 34-Jähriger aus Mannheim sitzt seit Mai in U-Haft. Auch er soll als falscher Polizist eine Frau um 200.000 Euro betrogen haben. Die Polizei geht davon aus, dass alle drei Teil einer internationalen Betrüger-Bande sind. Sie sollen einen bisher unbekannten Auftraggeber haben, der alles von der Türkei aus steuert.

Diese Tipps helfen, damit du nicht auf solche Betrüger reinfällst:

Niemals am Telefon über Geld sprechen.

Die Polizei wird niemals Geld oder Wertsachen wollen.

Nicht drängen oder unter Druck setzen lassen: Einfach auflegen und selbst noch mal die Polizei anrufen.

