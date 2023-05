Mannheim: Zeugen für brutalen Messerangriff gesucht

Ein 19-Jähriger wurde am Wochenende durch Messerstiche schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Das Ganze ist in der Nacht auf Sonntag zwischen den Quadraten N5 und N6 in Mannheim passiert. Eine Gruppe von etwa acht Jungs soll sich erst mit dem Opfer gestritten haben, bevor es zu den Stichen in den Oberkörper kam. Als Bekannte des 19-Jährigen gekommen sind, um zu helfen, ist die Gruppe abgehauen.

Das ist über die mutmaßlichen Täter bekannt

Zeugen konnten einen der Täter so beschreiben:

Ungefähr 1,80m groß

Etwa 19 Jahre alt

Halblange, dunkle Haare

Ziegen- und Oberlippenbart

Helle Jeans mit heller Jacke

Die Polizei ermittelt jetzt und bittet alle, die etwas gesehen haben, sich unter 0621/ 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.