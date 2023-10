DAS sagt Neuer über sein Comeback: "so happy" ⚽

Nach fast einem Jahr ist er zurück im Bayern-Tor. Manuel Neuer ist überglücklich und erleichtert.

Nach einem 8:0 in der Fußball-Bundesliga gegen den SV Darmstadt sagte Manuel Neuer:

Ich bin so happy, wie ich selten happy gewesen bin nach einem Spiel, dass ich es endlich geschafft habe.

Neuer: Fast ein Jahr Pause nach Ski-Unfall

Neuer feierte seine Rückkehr 323 Tage nach seinem Ski-Unfall mit dem schweren Unterschenkelbruch. Er hatte mit einer Parade gegen Darmstadts Marvin Mehlem beim Stand von 0:0 wieder wichtigen Anteil am Sieg. Er sagte: "Ich war positiv aufgeregt, nicht so, dass ich nervös war, aber in gewisser Erwartungshaltung, was hier draußen passiert."

Neuer habe während der Reha "auf gar keinen Fall" Gedanken gehabt, dass es das jetzt war: "Es gab viele Höhen und Tiefen, das ist klar, aber ich hatte immer den Willen zurückzukehren, war immer ehrgeizig." Wie es mit Neuer weitergeht, müsse Trainer Thomas Tuchel entscheiden.

Hier checkst du den Recap: