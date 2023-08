Comeback von Manuel Neuer doch erst 2024?

Der Torwart vom FC Bayern München musste erneut unters Messer. Hat der Club jetzt ein Keeper-Problem?

Der FC Bayern München hat mitgeteilt, dass Manuel Neuer am Sonntag operiert wurde: Der Verein spricht von einer "geplanten" OP. Bei dieser wurden Metallteile wie Schrauben, Platten und Drähte am rechten Wadenbein entfernt. Hintergrund: Manuel Neuer hatte sich letztes Jahr bei einem Skiunfall den Unterschenkel gebrochen und musste damals schon operiert werden. Seitdem arbeitet er an seinem Comeback.

Comeback von Neuer erst in ein paar Monaten?

Die OP verlief laut den Bayern erfolgreich. Wie die "BILD" berichtet, könnte es jetzt aber länger dauern, bis Neuer zurück ins Bayern-Tor kommt. Laut der Zeitung könnte es sein, dass Manuel Neuer erst in ein paar Monaten wieder auf dem Platz steht. Das Problem an der Sache: Die Saison startet bereits in wenigen Tagen.

Neuer immer noch nicht fit: Hat sich Bayern verzockt?

Fakt ist: Ersatzkeeper Alexander Nübel kickt inzwischen beim VfB Stuttgart. Auch Yann Sommer, den Bayern erst letzte Saison als Neuer-Ersatz geholt hatte, befindet sich auf dem Absprung. Damit ist bei den Profis aktuell nur noch Sven Ulreich fürs Tor übrig. Gerüchten zufolge ist es möglich, dass der FC Bayern noch einen neuen Keeper fürs Team dazu holt. Details dazu sind aber nicht offiziell bekannt.

