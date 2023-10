Auf den Kanälen von Marcel war es ziemlich ruhig die letzten Wochen. Das hatte einen ernsten Grund.

Auf seinem Insta-Account hatte er es schon angedeutet, jetzt hat Marcel ein ausführliches Video gepostet. Darin erzählt der Dart-Star, wie es ihm aktuell geht und warum er die letzten Wochen keine Videos gemacht hat.

Was ist los mit Marcel Scorpion?

Marcel ist krank. Was er genau hat, sagt er nicht - so ganz steht das wohl auch noch nicht fest. Angefangen hat es mit ganz normalen Grippe-Symptomen wie Halsschmerzen und Fieber. Eine Woche lag er im Bett und war richtig platt. Als er dann plötzlich nicht mehr richtig laufen und aufs Klo gehen konnte, hat ihn seine Freundin in die Notaufnahme gefahren. Was er im Krankenhaus erlebt, erzählt der Youtuber im Video:

Wie geht es jetzt weiter?

Jetzt ist Marcel wieder zu Hause, es geht ihm besser. Er muss aber Medikamente nehmen und ob er jemals wieder ganz gesund wird, weiß er nicht. Aber er hat angekündigt, wieder mehr Videos zu machen - auch weil er zum Dart spielen noch nicht fit genug ist. Eine wichtige Botschaft an seine Follower hat er schon mal rausgehauen:

Bitte genießt den Moment gesund zu sein! Es ist nicht selbstverständlich, dass es dir immer gut geht.

