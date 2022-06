Offiziell: Er verlässt Real Madrid WIRKLICH

Real Madrid verabschiedet Marcelo. Jetzt geht alles ganz schnell.

Schon am Montag wird Marcelo offiziell verabschiedet. Ab 13 Uhr gibt‘s in der Ciudad Real Madrid eine Veranstaltung. Die könnte so wie die Verabschiedung von Sergio Ramos im Sommer 2021 aussehen. Bedeutet: Real Madrid Boss Florentino Pérez und auch Marcelos Familie werden wohl mit am Start sein. Wie es für Marcelo nach Vertragsende dann im Juli weiter geht, ist noch nicht klar.

Viele hatten spekuliert. Auch Gareth Bale hat sich von Real Madrid verabschiedet: