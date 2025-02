Der ehemalige BVB-Star hat krass positiv über Nader gesprochen. Was genau er gesagt hat, steht hier.

Im Interview mit "Sky" meinte Reus, dass er und Nader "ganz, ganz oft Kontakt haben". Auch als Nader in den USA zum Probetraining war, hätten sie viel miteinander gesprochen.

"Ich freue mich! Ich glaube, dass er eine gute Entwicklung machen kann...." 📈 Marco Reus über Nader Jindaoui

Nice to know: Nader hatte vor einigen Tagen in einem TikTok von einer Person gesprochen, die in dieser Zeit für ihn und seine Familie da war. Er hätte nie gedacht, dass diese Person so nett ist. Einen Namen nannte er allerdings nicht.

Was traut Marco Reus Nader Jindaoui bei Los Angeles Galaxy zu?

"Ich glaube, dass er ne gute Entwicklung machen kann", sagte Reus über den 28-jährigen Berliner, der mit seiner Familie nach Los Angeles gehen wird, um seine Fußballkarriere dort fortzusetzen. Ob Nader bei den Profis von LA Galaxy zum Einsatz kommen wird, ist noch unklar. Ein Sprecher des Clubs sagte dem Onlinemagazin t-online, Jindaoui sei für die zweite Mannschaft von LA Galaxy eingeplant.