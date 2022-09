Marco Reus verletzt sich: War's das für die WM?

BVB-Kapitän Marco Reus hat sich beim Spiel gegen Schalke möglicherweise schwer verletzt.

In der 27. Minute knickt Marco Reus mit dem rechten Fuß um. Mehrmals haut er vor Schmerz auf den Rasen. Minutenlang wird er behandelt und muss dann vom Platz getragen werden. Mats Hummels sagte: "Sein Knöchel sah beim ersten Gucken nicht so gut aus."

Edin Terzić, Trainer vom BVB, gab auch eine Einschätzung ab:

Es sieht so aus, als wenn die Bänder verletzt wären, denken aber, dass es nicht ganz so lange dauern wird.

Eine genaue Diagnose gibt es aber noch nicht. Wie lange er ausfällt, ist also noch unklar. Am 20. November geht die WM in Katar los. Ob Reus da mitfahren kann?

Der BVB gewann das Revierderby gegen Schalke 04 mit 1:0.

Die weiteren Ergebnisse:

FC Augsburg vs. FC Bayern München: 1:0

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt: 1:3

