Nach Protest gegen Krieg: Journalistin flieht aus Russland

Im russischen Fernsehen zeigte Marina Owsjannikowa ein Plakat gegen den Krieg. Jetzt ist sie mit ihrer Tochter geflohen.

Marina Owsjannikowa und ihre Tochter hätten Russland in Richtung Europa verlassen und es gehe ihnen gut, sagte der Anwalt der Journalistin am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Sie selbst hat noch nichts zur Flucht gesagt, will das aber noch machen. Aktuell sei es noch nicht sicher.

Mit diesem Plakat hat Owsjannikowa gegen den Krieg demonstriert:

Während der Live-Übertragung einer Nachrichtensendung sprang Ovsyannikova plötzlich hinter der Nachrichtensprecherin ins Bild und hielt ein Schild mit der Aufschrift „Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen“ hoch. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Social Media | ---

Bis zu zehn Jahre Gefängnis

Die Journalistin wurde wegen "Verbreitung von Falschinformationen" über die russische Armee angeklagt. Bei einer Verurteilung hätte sie mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren rechnen müssen.

Flucht

Owsjannikowa hatte in Russland Hausarrest und durfte auch keine Kommunikationsmittel (Handy, Laptop usw.) nutzen. Vor zwei Wochen wurde sie dann auf eine Fahndungsliste gesetzt. Vermutlich war sie untergetaucht.

