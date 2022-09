Mark Forster: Woher kommt der plötzliche Hate?

Der Sänger ist zum Internet-Meme geworden. Die Jokes gehen jedoch auf seine Kosten...

Ohne einen erkennbaren Grund trendet Mark Forster im Netz. Der Haken: Die Kommentare sind negativ. Unter dem Meme "Mark Forster ist der Typ..." wird der "The Voice"-Coach mit Spießer-Klischees in Verbindung gebracht. Zum Beispiel:

Mark Forster ist der Typ der vor einer Schlägerei sagt "Jetzt lernst du mich kennen"

Daher könntest du die Memes kennen

Die Art von Meme, also das "Mark Forster ist der Typ..." basiert auf einem Drake-Meme, das es schon seit 2011 gibt. Unter "Drake The Type Of Guy" machen sich regelmäßig User über den Rapper lustig:

Drake the type of guy thread https://t.co/VQqaU2KI6z

Mark Forster ist der deutsche Drake

Woher kommen die Memes?

Keiner weiß, wer das Mark-Forster-Bashing gestartet hat. Es gibt auch keinen aktuellen Grund dafür. Einige vermuten, dass sein eigenes Team dahinter steckt, um Aufmerksamkeit zu generieren. Mark Forster hat sich noch nicht zu den Memes geäußert.

Finde die ganzen Mark Forster memes zur Zeit verdächtig glaube sein Label fährt da ne Awarenesskampagne damit Leute über ihn reden und bald started er neu durch mit einem selbstironisch en flavor

Lena Meyer-Landrut ist übrigens mit Mark Forster zusammen. Die erlebt gerade einen positiven TikTok-Hype: