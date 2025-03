Echter Banksy für paar Mios versteigert 🖼️💷

Ein seltenes Gemälde der Street-Art-Legende Banksy ist in London für mehr als fünf Mio. Euro versteigert worden. Ein Teil der Kohle soll an gute Zwecke gehen.

Das Bild hing lange bei Mark Hoppus von der Band Blink-182. Jetzt wurde "Crude Oil (Vettriano)" für satte 4,26 Millionen Pfund (rund 5,1 Millionen Euro) versteigert, wie das Auktionshaus Sotheby's in London mitteilte. Das Gemälde zeigt ein tanzendes Paar am Strand, hinter dem ein Öltanker sinkt. Menschen in Schutzanzügen räumen ein Fass weg. Das Bild soll eine Parodie auf Jack Vettrianos "Singing Butler" sein - was ein ähnliches Gemälde ist.

Mark Hoppus' Pläne mit dem Geld

Musiker Mark Hoppus hat im Vorfeld nur so vom Gemälde geschwärmt, es soll Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. "Unverkennbar Banksy, aber anders", fügte er hinzu.

Mit dem Geld der Auktion will Hoppus seine Kunstsammlung um Werke junger Künstler erweitern. Ein Teil des Geldes wird für gute Zwecke gespendet, unter anderem an die California Fire Foundation nach den schweren Bränden um Los Angeles.