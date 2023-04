"Scheiß auf Ramadan": Marokkos Nationalteam rassistisch beleidigt

Die Beleidigungen kamen von einem Mitarbeiter des Teamhotels in Madrid. Dort spielen die Fußballer gegen Spanien.

Der 27-jährige Hotelangestellte postete am Montag Bilder des Teams kurz vorm Fastenbrechen in seiner Insta-Story. Dazu schrieb er rassistische Dinge. So "scheiße" er auf den Ramadan. Außerdem bezeichnete er das Essen fürs Team als "Ramadan-Mist".

Festnahme

Seine rassistischen Kommentare hatten für den Mann Konsequenzen. Andere Hotelmitarbeiter sahen seine Insta-Story. Sie meldeten die Vorfälle. Der Hotelangestellte wurde anschließend festgenommen.

Das sagt Marokkos Trainer

Der Coach des marokkanischen Teams, Walid Regragui, hofft, dass dem Hotelmitarbeiter für seine Worte vergeben wird und dieser daraus lernt. In Marokko löste der Vorfall einen heftigen Shitstorm gegen den Mitarbeiter und das Hotel aus.

Falls du Schüler bist und gerade selber fastest, findest du hier ein paar Tipps:

Ramadan: So klappt das Fasten in der Schule!