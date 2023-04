Polizei-Arrest in den USA: Diese Vorwürfe gibt es gegen Marteria

Marteria wurde kurzzeitig von der Polizei in den USA festgehalten. Ihm wird vorgeworfen, eine Frau gewürgt zu haben.

Gegen eine Kaution von 5.000 Dollar habe Marteria, der eigentlich Marten Laciny heißt, das Polizeirevier aber wieder verlassen dürfen. Das Ganze soll so am 30. März in North Carolina passiert sein. Das Police Department in Charlotte im Mecklenburg County hat den Vorfall bestätigt. Es gibt außerdem ein Polizeifoto, das den Rapper eindeutig zeigt. Zuerst hatte der Spiegel über die Vorwürfe berichtet.

Gibt es Beweise gegen Marteria?

Laut der Polizeiakte hat das mutmaßliche Opfer gegen Marteria ausgesagt. Wichtig: Weitere Beweismittel für den Vorwurf der Körperverletzung gibt es gerade wohl nicht. Am 18. April soll es einen Verhandlungstermin vor Gericht geben. Bis dahin gilt der Rapper als unschuldig.

Aktuell könnte Marteria wieder in Deutschland sein. Am Dienstag gab er in seiner Insta-Story Business-Tipps. Im Hintergrund ist der Berliner Fernsehturm zu sehen. Außerdem nannte er das passende Datum, den 4. April. Ob die Insta-Story vielleicht schon früher aufgezeichnet worden ist, lässt sich nicht überprüfen.

Was sagt Marteria?

Der Spiegel hat mit Marterias Anwalt gesprochen. Dieser soll gesagt haben, dass der Rapper sich nicht zu den Vorwürfen äußern wird.