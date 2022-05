Mask off: HIER gibt es keine Maskenpflicht mehr!

Trotz krass hoher Neuinfektionen wollen zwei Länder jetzt ohne Corona-Maßnahmen auskommen. Aber sie habe eine "Superwaffe"

In England sind um Mitternacht die Masken gefallen, in Dänemark soll es in der kommenden Woche so weit sein. Beide Regierungen verlassen sich darauf, dass Omikron die meisten Infizierten von schweren Verläufen verschont.

Wir sagen "Auf Wiedersehen" zu Einschränkungen und "Hallo" zu dem Leben, das wir vor Corona kannten. Die hohe Impfbereitschaft hat sich als Superwaffe herausgestellt.

Freedom Day

In beiden Ländern sollen auch Diskotheken wieder normal öffnen und Großveranstaltungen wie Fesitvals normal stattfinden können. Impf- oder Testnachweise müssen nicht mehr kontrolliert werden. Beide Länder bezeichnen das als "Freedom Day". Auch der Begriff "Superwaffe" fällt oft aus Regierungskreisen - damit sind die hohen Impfquoten der beiden Länder gemeint, die das Aussetzen der Maßnahmen erst möglich machen sollen.

