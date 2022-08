Männer stürmen Filmset und vergewaltigen Frauen

Die Frauen wollten ein Musikvideo drehen als Männer das Set stürmten. Mittlerweile wurden 82 Verdächtige festgenommen.

Triggerwarnung - sexualisierte Gewalt Im Text geht es um sexualisierte Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Der Überfall passierte am Freitag in der Nähe von Johannesburg in Südafrika. Die Männer waren laut Polizei bewaffnet und griffen die Filmcrew in einer stillgelegten Bergbaumine an. Acht Frauen wurden von den Angreifern vergewaltigt. Die Täter klauten noch Geldbeutel, Handys und Schmuck. Dann flüchteten sie.

Schreckliche Massenvergewaltigung

Die Opfer sind alle Models und zwischen 19 und 35 Jahren alt. Einige von ihnen wurden laut Polizei von bis zu zehn Männern vergewaltigt. Mittlerweile wurden mehr als 80 Verdächtige festgenommen. Zwei Täter waren von der Polizei schon bei der Flucht erschossen worden.

Minister fängt an zu weinen

Präsident Cyril Ramaphosa bezeichnete die Tat als "entsetzlich". Der Gesundheitsminister von Südafrika brach während eines Presseinterviews am Samstag in Tränen aus. Menschen, die in der Nähe des Tatorts wohnen, sagten dem lokalen Fernsehsender "eNCA", dass sie seit dem Vorfall Angst haben.

Sexuelle Übergriffe sind in Südafrika ein großes Problem. Im Durchschnitt wird alle zwölf Minuten eine Vergewaltigung bei der Polizei angezeigt. Aber es gibt wohl noch viel mehr. Denn: Die Polizei geht davon aus, dass die meisten Vorfälle gar nicht gemeldet werden.

Mehr News gibt es hier: