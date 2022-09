Mathe schwierig, Schreiben geht so - dafür Englisch klasse!

auf Whatsapp teilen

Was läuft gut in den achten Klassen, wo gibt es Nachholbedarf? Das wurde in einem großen Test herausgefunden.

Getestet wurde, ob Achtklässler in Baden-Württemberg die Mindeststandards für einen mittleren Abschluss draufhaben. Das sind die Ergebnisse im Detail:

Mathe: 32 Prozent schaffen das nicht

Schreiben: 19 Prozent haben Nachholbedarf

Lesen: 13 Prozent erreichen die Standards nicht Die Good News an diesem Thema Gibts auch gute Ergebnisse? Ja, in Englisch haben Achtklässler dieses Mal besser abgeschnitten als im letzten Test. Sie haben in dem Fach inzwischen ein halbes Schuljahr Vorsprung im Vergleich zu damals. Das letzte Mal wurde das bei achten Klassen im Jahr 2020 getestet. Woran liegts? Das Bildungsministerium Baden-Württemberg erkennt den Nachholbedarf. Die Chefin dort, Kultusministerin Theresa Shopper, ergänzte noch, "dass bei uns der Bildungserfolg noch zu sehr von der Herkunft abhängt". Deswegen hat die Ministerin mehr Geld beantragt, um Bildung gerechter für alle zu machen. So könnten zum Beispiel Sozialarbeiter in Grundschulen helfen. Der Test, bei dem das alles überprüft wurde, heißt übrigens "VERA" - "VERgleichsArbeiten" für die achten Klassen. Den Test ist seit dem Schuljahr 2015/2016 Pflicht in Baden-Württemberg.