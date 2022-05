Mats Hummels wieder single?

In einem Chatverlauf mit Céline Bethmann beantwortet er jetzt diese Frage.

Nachdem die ehemalige GNTM-Gewinnerin im Interview mit "VIP.de" bestätigt hatte, dass sie Mats Hummels datet, postete sie in ihrer Insta-Story einen Chatverlauf mit ihm. In dem Chat fragt sie ihn, ob er single ist. Seine Antwort: "Oh Gott ja"! Sonst würde er sie ja gar nicht zum Essen einladen.

Hintergrund ist, dass keiner so genau weiß, wie es um den Beziehungsstatus zwischen Mats und Cathy Hummels steht. Wenn man dem Screenshot glauben darf, scheint die Sache nun klar zu sein. Eine offizielle Bestätigung von Mats oder Cathy steht noch aus.

Hier kannst du den Screenshot vom Chatverlauf sehen: