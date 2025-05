Mini-Comeback von Hummels beim BVB? Wird wohl nix

Dortmund hatte überlegt, Mats Hummels für die Club-WM zurückzuholen. Das hat sich wohl zerschlagen.

Der 36-Jährige, der aktuell bei der AS Rom kickt, soll für das Turnier in den USA nicht noch mal in Schwarz-Gelb auflaufen. Das berichtet die "Sport Bild".

Warum soll es nicht zum Comeback kommen?

Dafür gibt es laut der Sportzeitung zwei Gründe. Zum einen hat Hummels bei Rom zuletzt wenig gespielt. Auf der anderen Seite hat der BVB in der Abwehr deutlich weniger Probleme als noch vor einigen Wochen.

BVB-Boss hatte über Hummels-Plan gesprochen

Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, hatte im "Sportstudio" vor zweieinhalb Wochen das hier gesagt:

Wir sind eigentlich so verblieben: Wenn sich bei uns noch einer verletzt aus der Defensive und nicht an der Club-Weltmeisterschaft teilnehmen kann, dann ist der Mats für uns die erste Alternative.

Die Club-WM findet von Mitte Juni bis Mitte Juli statt. Neben Dortmund sind beispielsweise auch der FC Bayern, Real Madrid, Inter Mailand, Inter Miami und die Boca Juniors am Start.