Max Kruse: Das wars bei Wolfsburg!

Trainer Niko Kovač hat Max Kruse raus geworfen. Für immer!

Max Kruse wird in Zukunft keine Spiele mehr für den VfL Wolfsburg machen. In einem Interview bei Sky nach dem 1:0-Sieg gegen Frankfurt sagte Kovač:

Er war heute nicht dabei und wird auch in Zukunft nicht dabei sein.

In der anschließenden Pressekonferenz fügte er an: "Er wird kein Spiel mehr für uns machen." Die Entscheidung scheint ziemlich endgültig zu sein und wurde gemeinsam mit der Geschäftsführung getroffen. Als Grund nennt Kovač, dass Kruse sich nicht stark genug auf den VfL Wolfsburg konzentriert. Außerdem könne er der Mannschaft nicht helfen.

Was sagt Kruse?

Max Kruse scheint das bisher wenig zu jucken. Am Abend postet er auf Instagram ein Spiegelselfie, auf dem er gut gelaunt in die Kamera grinst - im Hintergrund läuft das Lied "It‘s Friday then it‘s Saturday, Sunday (what!)“. Freut sich Max also auf seine freie Zeit und macht den Gareth Bale?