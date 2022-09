Das sagt Max Kruse über das Ende bei Wolfsburg!

Die Entscheidung sei überraschend für ihn gewesen, teilte er jetzt in seiner Instagram-Story mit.

Weiter sagt er am Sonntag auf Instagram:

Ich respektiere die Meinung des Trainers. Anscheinend soll ich mich nicht mehr mit dem Verein identifizieren. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß: Ich hab (...) nicht nur beim VfL Wolfsburg, sondern in den letzten 10, 12 Jahren (...), wenn ich auf dem Platz stand, immer alles für den Verein gegeben, für den ich gespielt habe.

Er sei im Januar nach Wolfsburg gekommen, um der Mannschaft zu helfen, betont der Profifußballer weiter. Seiner Meinung nach hat er das in der vergangenen Rückrunde auch getan. Am Ende der Story macht er eine Ansage: "Und zum Schluss wollte ich noch sagen: Ich glaube, ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist und das entscheidet niemand anderes für mich."

Wie und wo es für Kruse weitergeht, ist noch nicht bekannt.

