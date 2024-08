Maximilian Beier wechselt von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund. Julian Brandt hat Beier lieber auf seiner Seite.

Denn als Gegenspieler ist Beier den Dortmundern "oft auf den Sack gegangen", meinte Brandt. Nice to know: Beier hat im Bundesliga-Rückspiel in der vergangenen Saison zwei Tore für Hoffenheim gegen den BVB gemacht.

Maximilian Beier wechselt zu Borussia Dortmund: Das musst du wissen!