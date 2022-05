Maxwell macht Party mit Oma

Man ist nie zu alt zum Feiern! Dass das stimmt, hat jetzt Maxwell mit einer älteren Dame im Club bewiesen.

In einem Video auf Instagram ist die Szene zu sehen. Zuerst sieht man die ältere Dame an einem Tisch. Dann kommt Maxwell dazu und lädt sie zum Tanzen ein. Einige Sekunden später sind beide auf der Tanzfläche. Die Dame scheint richtig Spaß dabei zu haben. Auf Instagram werden das Video und Maxwell gerade gefeiert. Bonez MC zeigt das Video und schreibt dazu: "Maxwell du bist eine Legende !!"

Zu alt zum Feiern? Niemals!

Die Story soll einen traurigen Anfang gehabt haben. Im Text zum Video steht, dass die ältere Dame ausgelacht worden sein soll, weil sie in ihrem Alter noch in den Club geht. Maxwell war das Alter der Dame offenbar egal. Party kann man schließlich in jedem Alter machen.