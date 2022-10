ER verdient am meisten Geld!

Das Forbes-Magazin hat sich angeschaut, wer die bestbezahlten Fußballer der Welt sind. Auf Platz 1 steht...

...der französische Superstar Kylian Mbappe. Der 23-Jährige verdient etwa 131 Millionen Euro pro Jahr. Sein neuer Vertrag bei Paris Saint-Germain bringt ihm inklusive Boni rund 113 Millionen Euro. Das restlichen 18 Millionen kommen durch Werbedeals.

Das sind die Top 10:

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Neymar

Mohamed Salah

Erling Haaland

Robert Lewandowski

Eden Hazard

Andres Iniesta

Kevin de Bruyne

Nicht Messi oder Ronaldo!

Es ist das erste Mal seit acht Jahren, das nicht Messi oder CR7 auf Platz 1 stehen. Messi verdient laut dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" etwa 123 Millionen Euro, bei Cristiano Ronald sind es 103 Millionen Euro. Haaland hat mit 40 Millionen Euro schon mehr als die Hälfte weniger. Aber: Er gehört auch zu den jüngsten Spielern in der Liste. In Zukunft könnte es für Haaland also noch weit nach oben gehen.

Zusammen verdienen die Profis laut Forbes fast 670 Millionen Euro:

