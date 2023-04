Mbappé ist sauer auf PSG wegen Werbevideo

Stürmer Kylian Mbappé hat seinen Club Paris Saint-Germain wegen eines Videos kritisiert. Jetzt gibt es eine Lösung.

Mbappé passt es gar nicht, dass er in einem Video einer Werbekampagne die absolute Hauptrolle spielt und andere aus dem Team kaum auftauchen. Das Video ist Teil einer Kampagne für Jahreskarten für den Verein.

Er sagte auf Insta: "PSG ist ein großer Club und eine große Familie, aber es ist auf keinen Fall Kylian Saint-Germain."

Mbappé und PSG einigen sich

Mbappé hatte wohl keine Ahnung, dass er so prominent in dem Video vorkommt. Er hat sich mit dem Verein um die Bildrechte gestritten. Mbappé will mitreden, für welche Werbungen seine Bilder verwendet werden dürfen. Jetzt haben sich der Stürmer und sein Verein aber geeinigt. Details dazu sind nicht bekannt.

Hier checkst du das Video:

🎟️ Kylian Mbappé au centre de la campagne d’abonnement du @PSG_inside pour la saison 2023/2024. Seuls les Titis, Nuno Mendes, les Ultras et… Jonathan Calderwood figurent sur cette vidéo. 😳Le message a le mérite d’être clair.. pic.twitter.com/Hvsdwuc2AF

