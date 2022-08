Mit seinem Blitz-Tor hat der 23-Jährige einen neuen Rekord aufgestellt.

Laut des Datendienstleisters Opta war es das schnellste Tor in der französischen Liga seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 2006/07. Die Ligue 1 spricht sogar vom schnellsten Tor seit 1992. Da war einem Spieler ebenfalls ein Treffer in 8 Sekunden gelungen. Mbappés Treffer hatte eine Vorlage mit Starbesetzung: Nach dem Pass des Ex-Weltfußballers Lionel Messi lupfte Kylian Mbappé den Ball spielend leicht ins Tor der gegnerischen Mannschaft.

Insgesamt gewann Paris Saint-Germain mit 7:1 gegen den OSC Lille. Neben Mbappé, der insgesamt gleich dreimal traf, schoss auch Messi zwei Tore. Neymar und der ehemalige Dortmunder Achraf Hakimi trafen jeweils einmal.

