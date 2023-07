Zum ersten Mal seit 50 Jahren: Mcdonald's ändert DAS

Ein Fast-Food-Klassiker soll sich für immer ändern. Aber ist die Revolution nur eine Mogelpackung?

"Wir wollen unsere Klassiker neu denken" - mit dieser Ankündigung verspricht McDonald's einen komplett neuen Big Mac. An dem soll sich einiges ändern. Was genau, lässt man offen. Der Konzern will an der Rezeptur schrauben, sagte eine Sprecherin im Interview. Bisher wird nur vermutet, dass sich die Brötchen verändern sollen. Kleiner, aber höher sollen sie sein.

Rechtfertigung für höhere Preise?

Im Netz wird vermutet, dass die Änderungen nur dazu gut sein sollen, den Preis für den Big Mac zu erhöhen. Über den Preis entscheidet allerdings jede Mäcces-Filliale selbst, es wird vom Headquarter nur eine allgemeine Preisempfehlung abgegeben.

37 Prozent Zucker, oder wie Mcdonald's sagt: Shirin-Eis.