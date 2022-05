Mann kauft alle Filialen von McDonald's in Russland!

Durch den Krieg in der Ukraine zieht sich der Fast-Food-Riese aus Russland zurück.

Der Käufer ist Alexander Gowor. Ein russischer Geschäftsmann, der schon 25 Restaurants in Sibirien betreibt. Was er für die 850 Filialen bezahlt hat, ist nicht bekannt. Offiziell ist der Deal aber noch nicht, die Behörden müssen noch zustimmen. McDonald's geht aber davon aus, dass das in den nächsten Wochen passieren wird.

Neuer Name, Mitarbeitende bleiben

Die Filialen tragen dann nicht mehr den Namen von McDonald's. Gorow hat aber versprochen, dass er alle 62.000 Mitarbeitenden für die nächsten zwei Jahre zu den gleichen Bedingungen wie vorher weiterbeschäftigen will.

Dieser Mann wird sich über den Rückzug von McDonald's nicht freuen. Im März hatte er sich an eine Filiale gekettet, um zu verhindern, dass die Filiale schließt: