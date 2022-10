Worauf solltest du im Internet achten? Diese Schulen klären auf

Ob Abo-Fallen, Musikdownloads oder Pornos. Fragen zu diesen Themen werden heute beim "Medienparcours" beantwortet.

Schülerinnen und Schüler der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule lernen mit Unterstützung von Medienpädagogen, worauf sie zum Beispiel auf Social Media achten sollten. Dazu gehören auch sogenannte Codes der rechten Szene. Wörter oder Sätze, die auf den ersten Blick harmlos wirken, hinter denen aber eine andere Bedeutung steckt.

Wir haben festgestellt, dass es viele Wissenslücken bei den Kindern und Jugendlichen gibt.

Was ist sonst noch geplant?

Die neuen Technologien entwickeln sich so schnell, dass das Bildungssystem kaum mithalten kann, so die Organisatoren vom Netzwerk "Neue Medien Mannheim". Auch die achte und neunte Klasse des Ursulinen-Gymnasiums machen beim Medienparcours am kommenden Dienstag mit. Dort geht es vor allem darum, wie Algorithmen auf zum Beispiel TikTok funktionieren. Der Medienparcours findet seit 2010 jedes Jahr an zwei Mannheimer Schulen statt.

