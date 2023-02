Machine Gun Kelly hat Megan Fox nicht betrogen

Das hat Megan Fox jedenfalls auf ihrem reaktivierten Instagram-Account gepostet.

Ob und was zwischen dem Paar vorgefallen ist, bleibt ein Mysterium. Mit dem Post möchte Megan aber, dass die Gerüchte aufhören. Sie schreibt, dass die unbegründeten Nachrichten sogar ChatGPT richtiger schreiben könnte und all die unschuldigen Leute in Ruhe gelassen werden sollen. Ihr Mann habe sie nicht betrogen.

Wer sind die "unschuldigen Leute"?

Es gab Gerüchte, dass der Sänger Megan mit seiner Gitarristin Sophie Lloyd betrogen haben soll. Sophie Lloyd und ihr Management haben diese Vorwürfe zurückgewiesen.