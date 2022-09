SO setzt sich Megan Thee Stallion für Mental Health ein

Bad Bitches Have Bad Days Too! Auf ihrer Webseite teilt die US-Rapperin Angebote zu psychischer Gesundheit.

Die Seite heißt so wie die Hook in ihrem Song "Anxiety". Auf badbitcheshavebaddaystoo.com stellt Megan die Telefonnummern von verschiedenen Angeboten bereit und hilft, einen Therapieplatz zu finden. Dabei achtet sie besonders darauf, spezielle Angebote für People of Color oder Leute aus der LGBTQIA-Community zu teilen. Denn die Therapieergebnisse sind laut Studien besser, wenn die Therapeutinnen und Therapeuten ähnliche Diskriminierungserfahrungen gemacht haben oder sich mit ihnen auskennen.

Hier bekommst du Hilfe bei psychischen Problemen Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 erreichbar.

