Spielt DIESE Rap-Queen in der nächsten Staffel Stranger Things mit?

Es sieht so aus, als könnte Megan Thee Stallion schon bald in der beliebten Netflix-Serie auftreten.

Die Rapperin hat jetzt ein Foto von sich auf Insta gepostet, auf dem sie in einem Netflix-Regiestuhl sitzt. Auf einem anderen Slide hält sie eine Moderationskarte mit dem Stranger Things-Schriftzug in der Hand. Durch die Karte könnte man auch meinen, dass sie ein Special zur Serie moderieren könnte, ohne direkt dort mitzuspielen. Weder ihr Management noch Netflix haben sich bisher offiziell dazu geäußert.

Horror-Freak

Klar ist aber: Megan hat in Interviews gesagt, dass sie schon länger Bock darauf habe, in Horrorfilmen mitzuspielen. Schauspielerfahrung hat sie auch schon bei Good Girls, P-Valley und She Hulk: Attorney at Law gesammelt.

Mal sehen, ob die nächste Season wieder so krass erfolgreich wird: