Meghan Markle: Kein Bock auf Anweisungen der Queen!

Die Queen forderte von Meghan die Versöhnung mit ihrem Vater. Prince Harrys Frau ließ sich aber nicht reinreden.

Thomas Markle, Meghans Vater, hatte kurz nach ihrer Hochzeit mit Prince Harry einen privaten Brief von seiner Tochter an die Presse verkauft. Seit diesem krassen Vertrauensbruch hatte Meghan keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater - was der Queen gar nicht passte. Sie versuchte anscheinend immer wieder, Meghan zur Versöhnung zu drängen, berichtet die Royal-Expertin Katie Nicholl in ihrem neuen Buch. Queen Elizabeth II. fand trotz des Fehlverhaltens des Vaters, dass solche Streitereien nicht in die royale Familie gehören.

Spannungen zwischen der Queen und Meghan Markle

Wohl auch deshalb war das Verhältnis zwischen Queen und dem Ehepaar Meghan Markle und Prince Harry bis zum Tod der Queen so schwierig. Meghan hatte nämlich keinen Bock, den Anweisungen der Queen nachzukommen. Gemeinsam mit Harry setzte sich die Schauspielerin in die USA ab, wo die beiden bis heute mit Tochter Lilibet wohnen. Auch die Geburt der Tochter führte angeblich zu Spannungen: Die Queen soll aufgrund Meghans afroamerikanischer Wurzeln "besorgt" über die Hauftarbe ihrer Enkelin gewesen sein. Das sagte Meghan in einem Interview mit Oprah.

Was King Charles von dem Ehepaar hält, erfährst du hier: