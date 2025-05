Wochenende frei? Jeder vierte Deutsche: Nö 😐

Laut dem Statistischen Bundesamt hat 2023 mehr als jeder vierte Arbeitnehmer zumindest gelegentlich am Wochenende gearbeitet.

27 Prozent gaben an, auch am Wochenende zu arbeiten. 25 Prozent davon samstags, 15 Prozent sonntags und sechs Prozent an Feiertagen. Diese Branchen sind besonders betroffen:

Gastgewerbe (Restaurants, Hotels, usw.): 70 Prozent der Arbeitnehmer

Kunst, Unterhaltung und Erholung (Kinos, Konzertlocations, usw.): 55 Prozent

Handel: 47 Prozent

Kfz-WerkstÀtten: 57 Prozent

MÀnner arbeiten hÀufiger Schicht

28 Prozent der mÀnnlichen Arbeitnehmer arbeiten zumindest gelegentlich am Abend. 16 Prozent arbeiten in Schichtarbeit und 12 Prozent arbeiten auch nachts. Bei den Frauen arbeiten 23 Prozent gelegentlich am Abend, 13 Prozent in Schichten und nur sechs Prozent nachts.

Deutschland international unter dem Durchschnitt

In Deutschland arbeiten 15 Prozent der BeschĂ€ftigten in Schichten. Damit liegt Deutschland drei Prozentpunkte unter dem EU-Durchschnitt von 18 Prozent. Den höchsten Anteil an Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeitern haben Griechenland, RumĂ€nien und Kroatien mit jeweils ĂŒber 30 Prozent. Am wenigsten Schichtarbeit gibt es in DĂ€nemark mit acht Prozent.