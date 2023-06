Gewalt gegen Bürgermeister, Lehrer, Beamte: Mehr Angriffe im öffentlichen Dienst

Im letzten Jahr wurden 1.195 Beschäftige im öffentlichen Dienst in BW angegriffen. So viele wie noch nie.

Zu Beschäftigten im öffentlichen Dienst gehören unter anderem Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenhäusern oder dem Jobcenter. Laut dem Innenministerium von Baden-Württemberg waren es im Jahr 2021 noch 1.041 Beschäftigte, die Opfer von Gewalt wurden.

Auch Feuerwehrleute betroffen

289 Einsatzkräfte der Feuerwehr und anderer Rettungsdienste wurden im Jahr 2022 angegriffen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hat die Angriffe verurteilt:

Damit finden wir uns niemals ab - diese Art von Gewalt ist besonders verabscheuungswürdig.

Das Innenministerium will jetzt in Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern eine Internet-Plattform entwickeln, auf der Betroffene Gewalttaten melden können. Damit will man einen genaueren Überblick über die Angriffe bekommen.