Hier fahren die Busse jetzt öfter

In den Kreisen Bad Kreuznach und Mainz Bingen bist du nun nicht mehr nur auf Linienbusse angewiesen.

Am Wochenende, an Randzeiten und bei seltener genutzten Verbindungen kannst du einen Rufbus buchen - auch für dich alleine. Buchen und dich anmelden musst du aber spätestens eine Stunde vorher. Und bei mehr als neun Leuten mindestens drei Tage vorher. Das geht unter dieser Nummer: 06132/789616. Anrufen kannst du zu folgenden Uhrzeiten:

Montag bis Freitag: 03:30 Uhr – 23:05 Uhr (erste Fahrt: 5 Uhr)

Samstag: 05:30 Uhr – 23:05 Uhr (erste Fahrt: 7 Uhr)

Sonn- und Feiertag: 06:30 Uhr – 21:05 Uhr (erste Fahrt: 8 Uhr)

Was geht bei den Linienbussen?

Im Kreis Mainz-Bingen gib es jetzt doppelt so viele Verbindungen. Das gab die neu gegründete Busgesellschaft Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) bekannt. Mit den Bussen aus dem Umland kannst du außerdem statt wie bisher nur zum Mainzer Hauptbahnhof, jetzt auch zu anderen Haltestellen in Mainz fahren. Wie zum Beispiel von Stadecken-Elsheim direkt in die Innenstadt zum Schillerplatz. Die genauen Fahrpläne kannst du auf der Seite des Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbunds (RNN) checken.

Und in Bad Kreuznach?

In Bad Kreuznach kannst du Montag bis Freitag in alle Orte im Umland stündlich und teilweise auch halbstündlich fahren. Wenn du am Wochenende in die umliegenden Orte willst, musst du den Bus alle zwei Stunden erwischen. Alle zwei Stunden fährt auch inzwischen ein Bus in Ortzweiler - von 4:14 Uhr bis 20:14. Neu ist die direkte Verbindung nach unter anderem Obermoschel, Waldlaubersheim und Stadecken-Elsheim.

Hier gibt es mehr News aus Mainz für dich: