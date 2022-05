Du kriegst mehr Geld, wenn du diese Jobs machst

Angestellte in Hotels, Restaurants, Bars und Cafés bekommen ab Juli mehr Lohn - besonders die Azubis.

Der neue Tarifvertrag regelt zum ersten Mal, dass die Angestellten je nach Qualifikation und nach Verantwortung ihrer Arbeit unterschiedlich bezahlt werden. Also, je besser die Ausbildung, desto mehr Geld. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Fachkraft in der Küche, im Service oder am Hotel-Empfang arbeitet. Auf dieses Stufenmodell haben sich der Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) geeinigt.

Wer bekommt wie viel Geld

Ungelernte Arbeitskräfte: 12,30 Euro pro Stunde (ab Juli), 12,60 Euro (ab Oktober)

Fachkräfte mit Ausbildung: 14,30 Euro pro Stunde (ab Juli), 15,50 Euro (ab Oktober) - das sind mindestens 2.620 Euro brutto im Monat

Bei den Azubis steigt das Gehalt besonders deutlich an - bis zu 16,7 Prozent bekommen sie ab September mehr. Das sind dann die neuen Gehälter:



900 Euro im Monat (1. Jahr), 1.050 Euro (2. Jahr), 1.150 Euro (3. Jahr)

Der neue Vertrag gilt bis September 2024.

Wo grade Arbeitskräfte gesucht werden, liest du hier: