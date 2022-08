Deshalb war die Feuerwehr so oft unterwegs

Am Wochenende musste die Feuerwehr oft raus: Es brannte an verschiedenen Orten.

Das liegt vor allem daran, dass es aktuell sehr heiß und trocken ist, so die Feuerwehr. Allein am Sonntag brannte in Östringen ein etwa neun Hektar großer Acker. Weil am Bahnhof Waghäusel eine 250 Quadratmeter Grasfläche bei den Gleisen in Flammen stand, waren außerdem die Schienen gesperrt. Auch auf der Autobahn A5 bei Waghäusel musste eine Grasfläche gelöscht werden. Es wurden keine Menschen verletzt.