Einbruchswelle in Rottenburg: Auf frischer Tat ertappt!

Bei einem Einbruch in Rottenburg im Kreis Tübingen wurden drei Einbrecher von den Hausbewohnern überrascht.

Die Eindringlinge flüchteten daraufhin über die eingeschlagene Terrassentür. Ein Mann verfolgte die Täter noch ein Stück durch die Nachbargärten der Rottenburger Kernstadt und rief die Polizei. Eine Fahndung verlief aber bislang erfolglos. Deshalb bittet die Polizei jetzt um Hinweise zu den etwa zwischen 20 und 30 Jahre alten Tätern. Unter dieser Nummer kannst du dich melden, wenn du etwas weißt: 0711 / 5401 3170.

Teil einer Einbruchswelle?

Im Rottenburger Stadtteil Ergenzingen wurde in der Nacht auf Samstag in vier Firmen eingebrochen. Hier erbeuteten die Unbekannten Laptops, Handys und Bargeld. Die Polizei ermittelt auch, ob es sich bei den Einbrüchen in den verschiedenen Rottenburger Stadtteilen womöglich um dieselben Täter handelt. Das sagte ein Sprecher der Reutlinger Polizei.