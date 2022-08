DAS hat Scholz mit deiner Gasrechnung vor

Die Bundesregierung will die Mehrwertsteuer auf den gesamten Gasverbrauch absenken.

Normalerweise zahlst du auf deine Gasrechnung 19 Prozent Mehrwertsteuer. Jetzt senkt die Regierung die Steuer auf 7 Prozent ab. Die verminderte Steuer soll aber nur zeitlich befristet bis Ende März 2024 gelten. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt.

Warum sinkt die Steuer?

Vor allem durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine steigen die Preise für Gas weltweit an. Die Versorger-Unternehmen, die dir das Gas verkaufen, leiten die Preise an dich weiter. Damit du dir im Winter die Heizung noch leisten kannst, verzichtet der Staat auf Steuereinnahmen. Dadurch soll die kürzlich beschlossene Gasumlage ausgeglichen werden.

Wir werden die #Mehrwertsteuer auf #Gas von 19 % auf 7 % absenken, solange die #Gasumlage erhoben wird. Ich erwarte von den Unternehmen, diese Entlastung eins zu eins an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben. Die Gerechtigkeitsfrage ist für unseren Zusammenhalt entscheidend!

Das ist die Gasumlage:

