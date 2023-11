Darum musst du in Kneipen oder Cafés bald mehr bezahlen

Ab Januar werden Essen und Getränke in Cafés oder Kneipen deutlich teurer. Der Grund: Die Mehrwertsteuer wird erhöht.

Lange wurde darüber diskutiert, am Donnerstagabend hat die Ampel-Regierung beschlossen: Die Mehrwertsteuer steigt in der Gastro ab dem kommenden Jahr von sieben auf 19 Prozent an. Essen und Trinken wird damit deutlich teurer. Ein Beispiel: Wenn du bisher zehn Euro bezahlt hast, sind es bald 11,12 Euro.

Hintergrund: höhere Mehrwertsteuer für Gastro

Die Mehrwertsteuer war während der Corona-Pandemie von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden, um die Gastronomie zu unterstützen. Zu der Zeit hatten Restaurants, Kneipen und Cafés kaum Einnahmen, weil keine Gäste kamen. Rechnungen für Miete und Personal mussten aber trotzdem bezahlt werden. Wegen der Energiekrise wurde die Regelung noch bis Ende 2023 verlängert. Jetzt wird das Ganze wieder rückgängig gemacht.

Was ist die Mehrwertsteuer (Mwst)? Die Mehrwertsteuer ist eine wichtige Geldquelle für den Staat. Wir zahlen sie auf Waren, die wir kaufen, zum Beispiel auf Essen. Die Steuer ist im Preis schon mit einberechnet. Der Verkäufer muss die Steuer an das Finanzamt abgeben. Die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer werden dann zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt.

Mehrwertsteuer steigt wieder: Pleitewelle befürchtet

Bei den meisten Besitzern von Restaurants und Cafés kommt die Erhöhung der Mehrwertsteuer überhaupt nicht gut an. Sie befürchten, dass dadurch deutlich weniger Gäste kommen, weil die es sich nicht mehr leisten können, essen zu gehen. Eine Folge für die Gastro-Branche könnte sein, dass viele ihre Läden schließen müssen.