Melina Sophie meldet sich zurück!

Die ehemalige YouTuberin war eigentlich komplett von der Bildfläche verschwunden - bis jetzt.

Für das Staffelfinale ihres Podcasts "Kaffee mit Zitrone" hat sich Dagi Bee jetzt einen besonderen Special Guest ins Boot geholt: Melina Sophie! Nach gut einem Jahr ohne Social Media spricht die 27-Jährige darüber, wie es ihr jetzt geht und was in ihrem Leben so abgeht.

Mentale Gesundheit, Beziehung und Freunde

Mit Dagi und deren Co-Moderatorin Tina spricht Melina über alles Mögliche. Vor allem beantwortet sie aber die Frage, wie es ihr seit ihrem Social-Media-Abschied ergangen ist:

Ich kann euch sagen, mir geht es sehr gut und ja, ich bin glücklich.

Außerdem spricht sie über die Trennung von ihrer Partnerin und die Kontakte in der Promi-Szene, die sie noch hält. Neben ihren alten YouTube-Freundinnen Paola Maria und Dagi Bee gibt es einen, den bestimmt nicht viele erwartet hätten: Joko Winterscheidt.

Hier kannst du einen Teil des Podcasts hören:

