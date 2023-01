Melissa Damilia und Paco Herb sind getrennt 💔

Fans haben schon l├Ąnger spekuliert, weil die beiden sich nicht mehr zusammen auf Insta gezeigt haben. Jetzt ist es raus.

In ihrer Insta-Story hat Melissa am Montagmorgen ein Statement gepostet. Darin schreibt sie, dass sie es schnell hinter sich bringen will:

Es sind Dinge passiert, die nicht zu verzeihen und auch mit nichts zu entschuldigen sind und deshalb ist es an der Zeit, dieses Kapitel endg├╝ltig abzuschlie├čen und einen Schlussstrich zu ziehen.

Melissa Damilia glaubt an die Liebe ÔÖą´ŞĆ

Die 27-J├Ąhrige zeigt sich zuversichtlich: Sie werde weiterhin mit Liebe ihrem Leben begegnen. Das neue Jahr stehe vor der T├╝r "und somit auch neue Chancen, neue Hoffnung und neue Wege zum Gl├╝ck!" Paco hingegen hat sich bisher nicht zum Liebes-Aus ge├Ąu├čert.

Hier kannst du die ganze Insta-Story sehen:

Screenshot Instagram: melissadamilia

Ende Oktober hatten Melissa und Paco ihre Beziehung offiziell gemacht:

