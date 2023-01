Harry und Meghan sind Fans von DJ Ötzi? ALLES FAKE 🤡

Eine Meme-Seite sorgt daf├╝r, dass mehrere Medien aus ├ľsterreich ein ziemlich absurdes Ger├╝cht verbreiten.

Die Meme-Seite "galerie arschgeweih" hat sich einen Spa├č aus Prinz Harrys neuer Biografie "Spare" gemacht. Sie haben ein Bild mit einem Fake-Zitat aus dem Buch geteilt. Prinz Harry soll demnach geschrieben haben, dass der "Burger Dance" von DJ ├ľtzi ihm und Meghan Kraft gegeben h├Ątte im Streit mit seiner Familie. Weiter steht da, dass gerade die "emotionale Choreographie" sie motiviert h├Ątte. Sogar DJ ├ľtzi kommentiert "Harry, Meghan und ich so ­čĄŁ­čĄŁ".

├ľsterreich f├Ąllt drauf rein

Ein paar Journalisten in ├ľsterreich haben wohl nicht gecheckt, dass das nur ein Meme war. "galerie arschgeweih" hat jetzt mehrere Screenshots von ├Âsterreichischen Nachrichtenseiten gepostet, die ├╝ber Harry und Meghans Bindung zu DJ ├ľtzi schreiben. Sie zitieren direkt, schreiben, dass es "kein Scherz" ist und "schwarz auf wei├č" im Buch steht. Die Meme-Seite stellt klar, dass jedes Wort ausgedacht war und so nicht in "Spare" zu finden ist.

