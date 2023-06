Mengen führt die Vier-Tage-Woche ein

In der Stadt Mengen gibt es jetzt die Vier-Tage-Woche und du kannst davon profitieren.

Die Stadt in Baden-Württemberg möchte nämlich auf Grund des hohen Fachkräftemangels, Jobs in der Verwaltung attraktiver machen. Der einzige Haken an der Sache: Die Wochenarbeitszeit bleibt gleich. Das heißt: Du bekommst in der Woche einen zusätzlichen Tag frei, musst dafür aber länger arbeiten.

Was ist die Vier-Tage-Woche?

Vier Tage, statt fünf Tage also: Weniger arbeiten, zu vollem Lohn. Das wünscht sich, laut einer Studie der Hans Böckler Stiftung, die Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland. Bisher entscheiden die Betriebe selbst, ob sie die Vier-Tage-Woche einführen wollen. Es gibt zwar die Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten, jedoch verdienst du dann auch weniger Geld.

Andere Länder machen es vor

Man findet die Vier-Tage-Woche auch in einigen Ländern, wie Belgien und Spanien, aber auch in Großbritannien. Da testet man noch die Vier-Tage-Woche, jedoch gab es schon heftige Erkenntnisse:

Mehr Produktivität

Weniger Stress

Weniger Krankheiten

In dieser Branche wollen die Mitarbeiter auch eine Vier-Tage-Woche: