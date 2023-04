High vor 3.000 Jahren: Drogen-Fund in altem Haar

Menschen sollen damals schon Drogen konsumiert haben. Was sie wohl genommen haben?

Die Haare stammen von Menschen, die vor rund 3.000 Jahren auf der spanischen Insel Menorca lebten. Das ist der erste sichere Beweis aus Europa, berichten Wissenschaftler der Freien Universität von Barcelona und der Universität Valladolid. Zuvor wurden schon Pflanzen, die womöglich als Drogen benutzt worden sind, in Höhlen entdeckt.

Was genau wurde in dem Haar entdeckt?

Mit einer chemischen Analyse konnten die Forscher drei Stoffe entdecken: Ephedrin, Atropin und Scopolamin.

Ephedrin ist ein natürliches Aufputschmittel, während Atropin und Scopolamin halluzinogene Effekte haben.

Halluzinogene sind Stoffe, die Halluzinationen hervorrufen. Heute werden diese Mittel in sehr geringen Mengen unter anderem für diese Zwecke benutzt: Ephedrin bei stark niedrigem Blutdruck und Atropin sowie Scopolamin bei speziellen Augentropfen, um die Pupille zu erweitern. Daten deuten darauf hin, dass diese Stoffe nur von wenigen innerhalb der Bevölkerung benutzt wurden. Vielleicht haben diese Menschen eine ähnliche Rolle gespielt wie Schamanen.

Wie konnte das Haar so lang halten?

Die Haare wurden in einer Grabstätte in einer Höhle gefunden. Dort wurden sie gekämmt und rot gefärbt getrennt von der Leiche in Holz-Behältern und Hörnern gelagert. Dank dieser außergewöhnlichen Bedingungen können die Haare noch heute chemisch untersucht werden, berichten die Forscher.