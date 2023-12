Menschen mit Behinderung haben schlechtere Chancen auf einen Job

Trotz sinkender Arbeitslosenquote haben es Menschen mit Behinderung schwerer als Menschen ohne Einschränkungen.

In einer neuen Studie steht, dass Menschen mit Behinderung strukturell benachteiligt werden. Die Hilfsorganisation Aktion Mensch sagt, dass vor allem Unternehmen Verbesserungen blockieren würden.

Nach wie vor beschäftigt mehr als ein Viertel der dazu verpflichteten Betriebe in Deutschland keine Menschen mit Behinderung.

Das steht im Gesetz

Ab 20 Mitarbeitenden sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Erfüllt ein Arbeitgeber die Pflichtquote von fünf Prozent nicht, muss er für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe bezahlen.

Nur rund 39 Prozent der Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern halten sich an die Quote. Das ist der schlechteste Wert seit des ersten Inklusionsbarometers 2013.

Arbeitslosenquote mehr als doppelt so hoch

Die Gewerkschaft IG Metall fordert bessere Chancen für behinderte Menschen. Laut Integrationsbericht lag die Arbeitslosenquote bei Menschen mit Behinderung 2022 mit fast elf Prozent mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine Quote. Menschen ohne Behinderung hätten eine mehr als doppelt so hohe Chance, einen neuen Arbeitsplatz zu finden als Menschen mit Behinderung.

