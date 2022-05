FIFA soll für das Leid der Katar-Arbeiter zahlen!

Unter unwürdigen Bedingungen haben Arbeitende in Katar Stadien, Straßen und Hotels für die WM gebaut.

Menschenrechtsorganisationen und Fußball-Fans wollen das nicht einfach so hinnehmen. Sie fordern vom Fußball-Weltverband FIFA, der die Weltmeisterschaft in Katar ausrichtet, er soll Entschädigungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter bezahlen.

Es geht um hunderte Millionen

Mindestens 420 Millionen Euro sollen an die Arbeiterinnen und Arbeiter gehen. Das fordern Organisationen wie Human Rights Watch, Amnesty International und Football Supporters Europe. Die Summe entspricht dem, was die Teams bei der WM-Endrunde bekommen sollen. Es könnte aber noch weit mehr werden.

Das sind die Vorwürfe

Die Organisationen werfen der FIFA vor, von Menschenrechtsverletzungen in Katar gewusst und trotzdem die WM an das Land gegeben zu haben. Auch die FIFA selbst soll an der Ausbeutung der Arbeiter beteiligt sein.

Viele Tote auf Baustellen

Auf den WM-Baustellen in Katar arbeiten sehr viele Menschen aus Afrika und Asien als sogenannte Arbeitsmigranten. Sie werden ausgebeutet, bekommen keinen Lohn oder keinen Gesundheitsschutz. Auf Baustellen sollen Tausende Arbeitsmigranten gestorben sein.

FIFA-Präsident Gianni Infantino bewertet die Lage der Arbeiter in Katar anders:

Die Fußball-WM beginnt am 21. November und geht bis zum 18. Dezember. Gegen wen Deutschland antreten muss, liest du hier: