Panik beim Restaurantbesuch? Du bist nicht alleine

Die Frage: "Was esse ich im Restaurant?" löst bei 86 Prozent der Gen Z'ler Stress aus. Zum Glück gibts eine Lösung!

Eine britische Restaurantkette hat 2.000 Menschen befragt. Dort stellte sich raus: Die Mehrheit der 18- bis 24-Jährigen hat "Menu-Anxiety" aka "Speisekarten-Angst". Zu den Angst-Faktoren gehören:



Hohe Kosten der Gerichte,

keine Gerichte, die einem gefallen,

etwas bestellen und es bereuen

oder ein Gericht falsch aussprechen.

Auch zu viel Auswahl löst Stress bei den Menschen aus.

Die Lösung: Vorab die Speisekarte checken

Fast 40 Prozent der Befragten bereiten sich so vorab auf den Restaurantbesuch vor, um der "Speisekarten-Angst" zu entgehen. Wenn das Menü online nicht zu finden ist, gehen sie sogar gar nicht erst aus. Auch krass: 34 Prozent der Teilnehmenden wollen nicht mal selber bestellen - sie sagen lieber anderen am Tisch, was sie möchten.

Was sind die Gründe für "Speisekarten-Angst"?

Der amerikanische Professor Gabriel Rubin vermutet, dass der Grund für dieses Verhalten das digitale Zeitalter sei - und die Pandemie. Vielleicht bestellt die Gen Z auch deswegen eher ihr Essen nach Hause oder zum Abholen.

Sie sind Digital Natives, aber aufgrund von Covid und anderen Faktoren haben sie wichtige persönliche soziale Fähigkeiten verpasst.

Die Gen Z ist im Vergleich zu anderen Generationen stärker von Angstzuständen betroffen. Selbst simple, eigentlich schöne Erlebnisse wie zum Beispiel in den Urlaub gehen, lösen bei vielen jungen Leuten Angst aus.

Umfrage zur Speisekarten-Angst: Das sagt ihr! Dauer 0:34 min Umfrage zur Speisekarten-Angst: Das sagt ihr!

