Rudelbildung: Merseyside-Derby eskaliert komplett! 🤯

Der FC Everton und der FC Liverpool haben zum letzten Mal im Goodison Park gegeneinander gespielt. Das war los!

In einem umk├Ąmpften Spiel gab es am Ende ein 2:2-Unentschieden. Der entscheidende Treffer von Evertons James Tarkwoski fiel dabei erst in der siebten Minute der Nachspielzeit!

Eskalation bei Everton gegen Liverpool: Rudelbildung nach Abpfiff Dauer 0:19 min Eskalation bei Everton gegen Liverpool: Rudelbildung nach Abpfiff

Dann ging es richtig ab:

Beim Jubel st├╝rmten Everton-Fans auf den Platz

Wegen Verdacht auf Abseits wurde das Tor lange ├╝berpr├╝ft, z├Ąhlte am Ende aber doch - Schlusspfiff!

Evertons Doucour├ę provozierte die Liverpool-Fans mit einem demonstrativem Jubel vor dem G├Ąsteblock

Liverpools Curtis Jones ging auf Doucour├ę los

Immer mehr Spieler, Ordner und Betreuer mischten sich ein - komplette Eskalation!

Im Anschluss gab es noch drei Platzverweise: Gelb-Rot f├╝r Doucour├ę und Jones, Rot f├╝r Liverpool-Trainer Arne Slot!

Everton 2-2 Liverpool: Premier League highlights ­čöÁ #everton #liverpool #merseyside #highlights #goals #tarkowski #derby

Letztes Merseyside-Derby im Goodison Park

Das Spiel war das letzte Stadtderby in Evertons Stadion, dem Goodison Park. Seit 1892 hat der FC Everton dort gespielt. Ab der n├Ąchsten Saison wird der Klub in einem neuen Stadion spielen.